ABF載板供需預期將吃緊至2023年，IC載板暨印刷電路板（PCB）廠南電(8046)2021年營運表現持續看旺，近日股價穩步走揚。今（24）日開高後再飆升8.67％至332元，再戰昨（23）日觸及的14年10月高點，早盤維持逾7％漲幅。

南電昨日盤中觸及332.5元、創2006年5月初以來14年10月高點，但終場反壓回收黑0.33％。不過，三大法人持續偏多操作，昨日買超達2597張，本周迄今買超2266張。累計自去年11月起漲以來，南電5個月來股價已翻漲逾2倍。

南電2020年合併營收385.12億元、年增達23.86％，創歷史第三高，毛利率14.94％、營益率10.67％，雙創近12年高點。稅後淨利36.65億元、年增達近10.9倍，每股盈餘（EPS）5.67元，雙創近12年高點。董事會決議擬配息3.4元，將於5月28日召開股東常會。

受惠載板需求暢旺及漲價效應帶動，南電2021年2月自結合併營收30.67億元、年增30.62％，續創同期新高。稅前獲利4.24億元、年增達2.26倍，稅後淨利3.69億元、年增近2.42倍，每股盈餘0.57元，優於去年同期0.16元，表現略優於法人預期。

南電先前法說會時指出，因需求仍遠大於供給，今年載板估將持續供不應求，且各類應用對晶片載板需求續增，在電腦、網通及車用電子需求維持高檔助益下，相關電路板應用產品銷售可望淡季不淡，上半年營收及獲利率均可優於去年下半年。

而南電於昆山廠建置的高階ABF載板新產能，將自首季陸續投產、預計第二季全數開出，目標達全產全銷、貢獻營收與獲利。同時，將人工智慧（AI）導入生產管理，以提升良率與降低生產成本，目標全年毛利率、本業、稅前獲利均逐季成長。

資本支出方面，南電副總暨發言人呂連瑞指出，去年資本支出73億元、約貢獻約74億元營收，今年資本支出估自80億元起跳，後續持續有投資計畫。與南亞承租的桃園蘆竹廠房將建置ABF載板產線、最快第四季投產，預計可新增10～12％產能。

投顧法人預估，南電首季營收僅季減1％、毛利率估與去年第四季相當，隨著新產能逐步開出，第二季成長動能可望增溫，看好全年獲利逐季上升，預期全年營收可望成長近3成、毛利率受惠漲價效應將續升，每股盈餘上看9元、挑戰近13年高點。

(時報資訊)