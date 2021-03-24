麗清(3346)公布去年財報，2020年合併營收43.36億元，稅後淨利0.12億元，略低於上年度的0.13億元，每股盈餘0.16元。董事會通過擬配發每股現金股利0.16元。

麗清去年前3季累計虧損0.5億元，不過，第4季進入汽車傳統旺季，大陸車市銷售回升，單季合併營收13.8億元，毛利率22％，營業利益0.93億元，稅後淨利0.62億元，每股盈餘0.82元，使得全年轉盈。

全球新車銷售市場持續回溫，麗清訂單能見度高，包括新增接獲BMW X1下一代改款全球車款LED車燈模組新訂單、電動車大眾ID.4的LED車尾燈、遠近光燈燈板、晝型燈、格柵燈等訂單等，雖然電動車的ASP跟傳統差異不大，不過ID.4的車燈未來會有很多變化，有助於單價提升。由於去年受疫情影響，全年獲利基期低，法人估計今年每股盈餘有望回到2018年水準。

(時報資訊)