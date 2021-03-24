印地安人隊張育成日前頸部痠痛休息了數日，不過回歸後打擊手感沒有跟著回來，今日先發對上巨人，擔任第五棒、三壘手，3打數沒有安打，另有2次三振，打擊率到只剩2成，而雙城隊的林子偉則是替補上陣，有選到一次保送。

張育成在頸部痠痛前表現相當火燙9場比賽4轟還一度，而且還獲得教練團關注，目前4轟仍是全隊全壘打王，只不過在他傷癒歸隊後尚未有貢獻，近4戰8打數無安打，打擊率也一路掉到2成。要考驗張育成能否及時調整到位，繼續拚開季的一席之地。

此戰印地安人遭受巨人先發投手韋布(Logan Webb)壓制，他丟5局僅被敲1支安打、無失分，還有7次三振，巨人接下來5任投手也都完全壓制印隊打者，印隊全場只敲出零星3安打，最後巨人以7比0完封勝。

而林子偉則在與海盜之戰7局上半替補守備，擔任右外野手，9局上登上打擊區，在2好球後連等了4顆壞球獲得保送上壘，打擊率維持在3成33，只可惜接下來隊友遭到3連K，雙城隊錯過最後反攻機會，海盜就靠著第一棒佛瑞澤(Adam frazier)的陽春炮一路領先，以1比0奪勝。

(中時 )