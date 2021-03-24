星宇航空開航胡志明市航班時刻表。（星宇航空提供／陳祐誠傳真）

星宇航空宣布將於5月13日開闢桃園－胡志明市航線，初期規劃每周3班，機票3月25日上午10時開賣。星宇去年1月開航即碰上新冠肺炎疫情，但公司不畏疫情，繼東京、大阪、曼谷、吉隆坡後，再度開闢航點，服務往來台越洽公的旅客和台商。

胡志明市位於越南東南部，為越南第一大城，是經濟、貿易、交通及文化中心，星宇航空表示，看好該航點的商務旅運需求及貨運市場，並考量未來北美航線開航，可吸引來往越南及北美2地的轉機旅客。自5月13日起，每周三、四、六飛航桃園－胡志明市航線。

星宇航空指出，公司持續關注疫情期間的航空市場，彈性調整開航、交機策略，目前以4架A321neo機隊飛航澳門、檳城、曼谷、東京、大阪及吉隆坡等6個航點，除了後續9架A321neo逐步交機，也將於今年底迎來首架A330-900中長程客機，於後疫情時代集中運能，迎合暢旺的貨運市場及逐步恢復的國際商務旅遊需求。

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