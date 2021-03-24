遭判決撤職停用2年的前總統府發言人未到庭聆判，但他之後在臉書貼文表示，在不適宜的地點做不適宜的行為他深感抱歉，除了已辭職表達對社會大眾歉意以外，也坦然接受裁處，他感謝法官認定他並無性騷擾情事，望各界明察，不要再以「性騷擾」相關詞語指涉此事。

懲戒法院24日將丁判處除了免職外，次重的處分，撤職並停止任用2年。丁停用期間屆滿，再任公務員者，2年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務。

(中時 )