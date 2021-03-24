法官還清白認定沒性騒擾 丁允恭臉書PO文感謝 11:552021/03/24 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 翻拍臉書 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 遭判決撤職停用2年的前總統府發言人未到庭聆判，但他之後在臉書貼文表示，在不適宜的地點做不適宜的行為他深感抱歉，除了已辭職表達對社會大眾歉意以外，也坦然接受裁處，他感謝法官認定他並無性騷擾情事，望各界明察，不要再以「性騷擾」相關詞語指涉此事。 懲戒法院24日將丁判處除了免職外，次重的處分，撤職並停止任用2年。丁停用期間屆滿，再任公務員者，2年內不得晉敘、陞任或遷調主管職務。 最強改運時機 天赦日逢觀音聖誕 錯過要等下個世紀 全聯買到會發光菠菜 2萬人羨慕：種植地水質不得了 (中時 ) #2年 #法官認 #丁允恭 #臉書 #感謝 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曾敬驊轉大人暫別4個月從軍樂 04:102021/03/24 娛樂新聞 蘇陳帶頭打第一針未發揮效應 首日僅1578人接種！防疫最高指揮官 發燒了 04:102021/03/24 焦點要聞 隋棠曬手比愛心泳裝照放閃慶鐵婚 感謝老公「不戳破的溫柔」 10:432021/03/24 娛樂 女士官與女網友3人出遊同床 暗夜壓上身性侵1女下場慘 10:252021/03/24 社會 丁允恭慘了 在辦公桌上與女記者嘿咻 懲戒判決撤職停任2年 10:032021/03/24 社會 蘇巧慧衛環會狂放砲 挨批沒水準：怎麼跟他爸一樣討厭 10:382021/03/24 政治 偷直播女友綁紅線SM還DIY在臉上 她驚覺成AV女優崩潰 11:332021/03/24 社會 警兒性侵案文章下架＋開罰 南投縣府FB遭灌爆：進南投國要自備貞操帶 00:352021/03/24 生活 丁允恭說的是真的 法官認定沒有性騷擾 11:382021/03/24 社會 有錢人的錢包和你的不一樣 10:002021/03/24 生活 數位壟斷 學者籲政府強制仲裁 04:102021/03/24 政治要聞 社會熱門新聞 衰男砸65萬娶外配22天就落跑 怨歎：床戰1次要12萬 - 社會 男廁所偷拍700位女子影片外流 他下載轉賣月賺10萬 - 社會 丁允恭慘了 在辦公桌上與女記者嘿咻 懲戒判決撤職停任2年 - 社會 租特斯拉闖紅燈撞3機車翻覆 女駕駛怪：都是自動駕駛的錯 - 社會 大家都停它不停 女子駕特斯拉試自動駕駛 闖紅燈肇事翻車 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。