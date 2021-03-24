職棒樂天桃猿主場首戰開打，桃園市長鄭文燦7局下半現身「髮香區」為桃猿加油時，桃猿一口氣追回3分，樂天女孩興奮扛起鄭文燦跳抬棺舞，被球迷笑稱是桃園市長福利。鄭文燦說，沒把它當福利啦，但原本以為是要被拋起來。

樂天桃猿昨天邀請衛福部桃園醫院院長徐永年、護理師葉佳燕擔任打者跟投手開球，鄭文燦擔任主審。他說，昨天是請衛生局、桃醫醫護去看球，希望疫情過後，大家能給醫護多一份支持。

不過因鄭文燦看球途中，向醫護打招呼時，桃猿持續落後，他便到被網友戲稱「髮香區」的啦啦隊區一起加油，結果那局桃猿攻下3分，鄭文燦也被樂天女孩抬起，大跳抬棺舞。

他表示，當時是在落後情況底下，一起幫樂天桃猿隊加油，當時的啦啦隊一時興起，事前沒有劇本。他說，我想最重要的是，能夠把球迷的心緊緊的拉回來。

有網友笑稱，這是桃園市長的福利，因此下屆可能要參選的人會變多，媒體詢問鄭怎麼看網友的開玩笑？鄭文燦笑回，我沒有把它當福利啦。

(中時 )