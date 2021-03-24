高雄「大港開唱」27、28日將恢復舉辦，原本蔡英文總統打算低調前往，不料，民進黨高市黨部竟發通告給高雄所有黨籍立委、議員，告知總統將於28日下午抵達大港開唱，就怕引起騷動，民進黨高市黨部已先收回通告。對此，高雄市議員邱于軒炮轟，表示這種「昨天公祭、今天忘記」的人格分裂行為真令人憤怒！

邱于軒今(24)日於臉書發文指出，大港開唱充滿了政治的色彩，在韓國瑜市長執政時，儘管當時的市府文化局在沒有中央文化部的經費下，仍願意持續提供補助，但卻遭主辦單位拒絕申請，只為了給韓市長揹上打壓年輕人愛好的罪名！如今換市長後大港又馬上宣布開唱了，可見「大港開不開唱完全看顏色！」

22日國軍發生重大飛安意外，總統蔡英文卻在這個時機發出公告，表示將赴大港「親自參與開唱」；這讓邱于軒相當憤怒，表示當舉國正在哀悼飛官空難事件時，民進黨一面要民眾替空軍加油，一面又忙著號召民代參加活動，這種「昨天公祭、今天忘記」的人格分裂行為真令人憤怒！

邱于軒更提到，民進黨高雄黨部所發出的公告中，明確指出過去2年大港是因為「政治因素」停辦，且因「重返執政、終於復辦」，而蔡英文、陳其邁以及多位綠營民代將參與並「拍攝影片在社群上推廣」，最後竟還標注「服裝設定」，要求參與人員統一服裝，整場活動政治意味濃厚，更顯示大港開唱完全就是一場配合民進黨政治作秀的表演。

(中時新聞網)