內政部今年初宣布暫緩全面換發數位身分證，不過，傳出標案已發包，向下游業者採購晶片身分證及相關印製設備系統，已經花逾3億元，將由全民埋單。對此，內政部今澄清，並無呆帳情況，將依行政院指示，於專法制定後，依法辦理。

內政部原定今年7月起全面換發數位身分證，因引發數位身分證eID的爭議，恐有個資外洩的疑慮，行政院今年1月21日宣告，暫緩數位身分識別證的發行計畫，後續由政院副院長兼資安長沈榮津負責督導，並邀集有關部會研議，帶完備專法及解除資安疑慮後，在評估續行相關作業。

受到政策暫緩施影響，中央印製廠人員必須定期保養相關設備，讓機具運轉；國民黨立委賴士葆上周質詢時質疑，如果數位身分證最終決定不做了，至少3億餘元呆帳該如何處理，行政院應明確告知數位身分證未來是否要實施。

對此，內政部今特別澄清並無呆帳問題，對於暫緩期間，中央印製廠已建議印製設備採最低運量維護，且該廠與東元電機均可配合政策暫停執行。

內政部表示，有關最低運量維護增加之必要費用，內政部將與中央印製廠依契約規定辦理。

(中時 )