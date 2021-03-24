藝人陳珮騏演紅多部八點檔走紅，性格直率的她更是有話直說，因此累積一票粉絲，不過近來心直口快的她卻因此惹惱粉絲，原來是她曬出與《天之驕女》同劇演員林昀希合照，粉絲以劇中角色「千娜」稱呼對方，竟遭她反嗆：「千什麼千，人家有自己的名字」，立刻引起網友議論。

陳珮騏在IG曬出與《天之驕女》同劇演員林昀希合照，兩人對著鏡頭擺出甜美微笑，她也寫道：「其實面對面看著時，真心覺得我們倆長得像耶」，這時有粉絲回應：「覺得跟芸芸比較像，但是千娜其實也長得很漂亮，覺得千娜長得像卓文萱」，沒想到卻遭陳珮騏反嗆：「千什麼千？芸什麼芸？人家有自己的名字」，眼見陳珮騏疑似吃了炸藥，粉絲也急忙解釋沒有比較的意思，由於是看這部劇才認識這兩個演員，加上沒有特意記住本名，才用劇中名字稱呼比較快。

陳珮騏對於網友用劇中角色名字稱呼林昀希頗有微詞。﹝圖／陳珮騏打氣團臉書﹞

不過陳珮騏的言行也引起部分網友反彈，怒嗆：「一般民眾會叫妳們劇中角色名字其實很正常吧，代表妳們演活了該角色啊！妳怎麼會用教育/教訓的語氣要我們要叫妳們本名，真的很莫名奇妙」，對此陳珮騏表示會這樣做有自己原因，不會強逼別人接受，會請大家叫本名，是希望個人版不要談及工作的事，更強調訂下規則是保護自己，希望大家人戲分離，對於回應網友被認為是嗆聲，她則反問：「是不是自己加了情緒？」

陳珮騏強調希望工作與生活分開，才會有此反應。（圖／carolyncat827 IG）

陳珮騏事後向網友致歉。（圖／carolyncat827 IG）

情緒平復後，陳珮騏也向網友致歉，表示是自己回太快造成誤會，絕對沒有惡言相向的意思，但若看的人加了情緒只能給予尊重，最後強調希望大家都能尊重每個人都有其自己存在的價值，希望就此平息風波。

(中時新聞網)