台灣的新冠肺炎疫苗接種指引並沒有排除懷孕女性，但列為應審慎評估後再決定是否接種，不過台大學者指出，根據三大疫苗藥廠研究，發現孕婦若未接種疫苗而染疫，進入加護病房風險增加66％、使用呼吸器風險增加88％，且包含死亡率、嬰兒早產、新生兒使用加護病房風險都較未感染孕婦增加。

台大公衛教授陳秀熙今天持續帶領團隊線上直播分析國際疫情，統計截至今天（3月24日）為止，已造成超過1億2409萬人染疫，273.3萬人死亡，全球確診人數沒有隨著疫苗接種下降，沒有一個國家可以談得上能解封。憂心可能重演1918年西班牙流感的第三波大流行，尤其變種病毒帶來很大威脅，希望WHO能呼籲世界各國，在沒有施打疫苗之前，仍要實施戴口罩、保持社交距離等非藥物介入措施(NPI)。

陳秀熙指出，歐洲已經連續兩周上升，相當讓人擔憂，可能產生第三波流行，預估下周全球染疫人數將達1億2617萬人，下一周死亡人數接近280萬人，若第三波流行疫情沒有下降，對南美洲、非洲、印度等國家會有很大影響。

在美洲疫情部分，陳秀熙指出，美洲是疫苗接種最快的國家，美國疫苗施打率上升至23.9％，整體疫情趨緩，並未出現反撲現象，然而歐洲疫情卻持續惡化，可能是造成第三波流行最大威脅，歐洲49個國家中，63％國家的有效再生數大於1（小於1才能談解封）。

不過，疫苗接種率較高的以色列及阿拉伯聯合大公國，疫情都趨緩，其中以色列的有效再生數本周降到0.68，是疫苗施打後呈現疫情控制國家。

對於為何已經接種疫苗，但疫情卻沒有趨緩，台大校友、聯合醫院仁愛院區急診醫學科主任賴昭智分析，目前雖然各國如火如荼施打疫苗，但保護的是未得病的人，先前得病的人已經將醫療能量佔滿，而且病毒還在社區傳播，從目前數字顯示，若輕易解封，染疫與死亡人數將會持續上升；台北醫學大學口腔衛生學系教授嚴明芳也認為，目前確診人數持續上升，短期內應該還是維持上升的趨勢。

陳秀熙也以1918年的全球大流感為例，第一波流行從當年3至7月，第二波流行在當年9月，和2019年的時間點相當類似，1918年第二波流行於當年12月結束，當時使用非藥物介入措施(NPI)，大家也都認為疫情應該結束，沒想到隔年1月第三波流行又開始，主因是NPI必須求全各國都實施，而不是只有少數國家，所以呼籲WHO與世界各國，在沒有施打疫苗之前，仍要實施戴口罩、保持社交距離等非藥物介入措施。

團隊也分別針對幼兒與孕婦分析最新研究指出，成人傳播新冠肺炎能力是兒童的1.6倍，但因為兒童在學校會引起群聚感染，且兒童接種疫苗不良反應少、成本效益高、校園達群體免疫，還能降低照顧者患病風險，因此默德納疫苗廠已經針對兒童施打疫苗進行第二期臨床試驗，今年八月完成。

至於懷孕婦女是否該接種疫苗？透過參與輝瑞、莫德納與牛津疫苗臨床試驗中少數意外懷孕婦女進行研究，結果發現，未觀察到嚴重不良反應，也不影響孕婦流產風險，然而孕婦若未接種疫苗而感染，進入加護病房風險增加66％、使用呼吸器風險增加88％，此外，死亡率、嬰兒早產、新生兒使用加護病房風險都較未感染孕婦增加。

賴昭智指出，加拿大婦產科學會因此建議符合施打條件並無禁忌症之懷孕或哺乳中婦女應可施打新冠肺炎疫苗，且萬一施打疫苗後才發現懷孕者，建議不應終止妊娠，若打第一劑前受孕，建議按時完成第二劑，若是在第一劑打完還沒打第二劑之前懷孕，則應評估終止第二劑施打與繼續施打的潛在風險，若要選擇繼續打，就不應延遲。對於有計劃懷孕者，則建議先打完疫苗後再來懷孕。

賴昭智表示，美國目前為高風險的醫療人員中，有超過30萬的人為孕婦或哺乳中婦女，因此孕婦該如何施打疫苗，是目前很重要的議題。

(中時 )