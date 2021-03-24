恐怖瞬間！ 男駕車衝進加油站秒爆炸 逃不出燒成焦屍 （讀者提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市內門區37歲陳姓男子24日凌晨自仁武區工作返家途中，沿國道10號旗山末端下交流道時，疑精神不濟轉彎時過台3線後直接衝撞加油站加油島，車輛頓時起火燃燒，陳男逃生不及被燒成焦屍，妻子得知後泣不成聲，陳妻表示，最近丈夫忙趕印刷廠出貨工作，整天工廠、家裡奔波往返，沒想到竟發生死亡意外。

據悉，陳姓男子在仁武區八卦寮開印刷工廠，專門印刷衣服圖樣，陳因身兼老闆及員工，工廠大小事都由陳一人處理；陳妻透露，丈夫最近在趕出貨，因此這幾天都是工廠、家裡兩地奔波，23日上午7時丈夫先接送孩子到學校後，就直接開車至仁武工作。

由於陳男突衝撞國10旗山末端交流道下的轉彎處旗屏一路加油站的加油島，造成車輛瞬間燃燒，警方研判，陳疑似太累導致精神恍惚，才釀成車禍意外，家屬對此沒有意見。

陳男已被燒成焦屍，後續仍待檢方相驗確認死因，若能採集到遺體血跡等檢體，法醫才能確認死者生前是否酒駕。

鄰居透露，陳男是家中老大，與2名弟弟3人都由父親一手拉拔長大，3兄弟都非常孝順父親，陳家3兄弟為了減輕父親經濟負擔，都選擇從軍當職業軍人，老大陳男2年前退役後自行開刷工廠，老二4年多前在國軍戰車翻覆意外事件身亡，老三目前在旗山區服役，日前才傳出手部操作工作時受傷，陳父是現職內門區公所約聘人員，消息傳出後，令大家感到不捨。

警方表示，陳男遺體現暫放高雄市立殯儀館，後續將待檢方相驗確認進一步死因。

(中時 )