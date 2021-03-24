國立傳統藝術中心主任陳濟民任為文化資產局局長，遺缺由原文創發展司司長陳悅宜接任，今(24)日由新任政務次長李靜慧代文化部長李永得見證交接典禮。這也是李靜慧上任後首場公開活動，她表示，傳藝中心對國家傳統藝術保存與推廣扮演重要角色，非常期待陳悅宜能結合文創概念，進一步推動傳統藝術。

李靜慧表示，陳濟民過去任職2年多時間，推動如重建台灣音樂史、開枝散葉等許多重要專案計畫，及大型展演如傳統藝術節及台灣戲曲節等，績效顯著。陳悅宜長期任文創司長，也曾任為傳藝中心副主任，能協助文創結合傳統藝術，「本來這場典禮希望能到宜蘭園區辦理，後來還是選在台北舉行，宜蘭也把雨送過來了，滂沱大雨中，希望繼續推動傳藝為台灣文化發展的核心力量。」

陳悅宜表示，如今回到傳藝娘家，期盼跟同事一同努力。過去擔任文創司長，看過各種產業興衰，不管哪種產業如果要再起來，都必須與時俱進，很有策略地把生態系建構起來，才能從上游到下游拓展，進而國際化，因此交接典禮上也特別邀請科技界及創投界，讓外界看見傳統藝術，進而注入資源，將傳統藝術賦予與時俱進的意義。

多位藝文界重要人士也共同參與交接典禮，包含布袋戲國寶大師陳錫煌、北管國寶藝師邱火榮、國家表演藝術中心董事長朱宗慶、文策院院長丁曉菁、國家文藝獎得主唐美雲、台灣第一苦旦廖瓊枝、明華園戲劇總團團長陳勝福、國光劇團藝術總監王安祈等人共襄盛舉。

陳濟民表示，懷著依依不捨的心情離開傳藝中心，過去任職2年多，依循歷屆主任鋪下的架構推動活動，對同仁努力成果也感到與有榮焉。

(中時 )