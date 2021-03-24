英業達（2356）聚焦5G商機，近年來持續擴充集團資源在5G專網系統整合與架構的能力，於23日在南港登場的2021智慧城市展中，英業達以5G智慧工廠端對端解決方案為主軸，提出5G技術產品與應用服務，並運用5G的特性來達成工廠自動化的系統整合，展現高效率的5G產線自動化成果。

工業4.0帶動產業智慧生產成為趨勢後，隨著5G世代到來，如何透過5G大頻寬（eMBB）、大連結（mMTC）、超低延遲（URLLC）特性，來規畫5G智慧製造，提供產線更敏捷、更彈性的生產能力，為製造產業現階段積極部署的重點商機。

在將製造工廠轉型為5G智慧工廠的目標下，英業達採用x86標準伺服器，建立全球第一個採用獨立組網（SA）模式、與國際領先級電信業者同等級的開放架構5G ORAN專網，運用於集團內伺服器製造工廠，可充份降低建置成本與維運複雜度，並能提供IoT應用場景的可靠連接及資訊安全。

英業達5G AI-AOI端對端解決方案，透過採用開放RAN架構的英業達5G企業專網，在AOI站台，經由高清的2D與3D掃描影像，可透過5G回傳至AI MEC伺服器，得到元件與錯誤位置的資訊，再透過5G將影像和分析結果傳到複判站做即時判定，提升元件辨識正確率達到九成以上， SMT（表面黏著技術）產線的基本直通率（FPY, First Pass Yield）則提升到85％以上，除可節省50％的複判人力，也減少了10％的設備成本。

除導入自家製造工廠外，英業達亦朝建置全球智慧製造工廠邁進，透過結合工業4.0及5G應用，創造更高的生產效率，進而提升其競爭力、並成為智能製造的領先者。

(工商 )