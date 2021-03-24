波若威(3163)受惠今年5G基礎建設的佈建會帶動WDM(波長分波多工)、Branch光模組及OIN光纖跳線需求，Datacom產品200G/400G需求也陸續開始放量，營運動能不弱，今股價逆勢走揚，盤中漲幅一度近1.5%。

波若威2020年全年營收31億元、年增加28%，主因疫情帶動北美CATV服務提供商持續擴建頻寬，以及英國FTTH佈建計畫加大力度，亦貢獻WDM產品需求成長，而數據中心終端客戶對於100G光元件需求亦在去年第二季起勁揚，波若威2020產品組合WDM、Branch、OIN營收佔比分別為45%、30%、15%對比2019年為30%、40%、20%，累計全年每股盈餘3.14元，年增加52%。

波若威2020年CATV、FTTH/PON、Datacom應用之產品營收佔比分別為20%、50%、30%，近期美國FCC之鄉村數位基金(Rural Digital Opportunity Fund, RDOF)與英國寬頻升級計畫(Project Gigabit)補助案開標，計畫為偏遠地區及企業提供高速寬頻網路，波若威看好寬頻建置補助案將持續帶動WDM及Branch產品需求，此外，波若威亦看好下一世代CATV及10G-PON升級逐漸加大力道。

展望今年，波若威認為，5G基礎建設的佈建增加亦會帶動WDM、Branch光模組及OIN光纖跳線需求，此外，目前Datacom產品以100G矽光收發模組之光元件為主，看好200G/400G需求在2021年逐漸開始起量，相關產品將於第二季到第三季量產出貨。

(時報資訊)