中市去年底驚傳殺妻裝箱棄屍案，檢方今天偵結，35歲陳男與宮姓前妻離婚5天後，兩人因孩子撫養權起爭執，陳男先後持球棒、菜刀揮砍宮女，並以鹽酸潑臉，宮女遭27處砍、切、刀傷毀容慘死，陳男將遺體裝進行李箱，騎機車載到山區棄屍。檢方以陳男殺妻手法兇殘，至警尋獲屍體才坦承犯案，依殺人罪起訴，並請求從重量刑。

陳男與宮女育有2女，兩人在2020年11月24日離婚，但仍同居在台中市北屯區住處，11月29日下午兩人因為孩子的親權及探視權問題發生爭執，宮女憤怒要求陳男搬離，陳男心生不滿，先持球棒揮擊宮女後腦勺，又到置物櫃拿出洗廁所的鹽酸往她臉上潑，再拿菜刀朝頭臉部狠砍，宮女的頭部、臉部及雙手受27處深度砍切刀傷。

鄰居聽到宮女喊救命及拍打求救聲，前來敲門詢問是否需要幫忙，但陳男不予理會，還將宮女拖進廁所，發現宮女倒臥已無呼吸，拿塑膠袋包住屍體，再裝進27吋的紅色大行李箱，藏放在衣櫥。

陳男在12月1日上午騎機車外出尋找棄屍地點，隔天還到五金行購買手推車及機車帶等物，以機車帶將手推出綁在機車後，將機車騎到住處大樓地下室，將裝有宮女遺體的大行李箱載到中市北屯區大坑山區棄屍。

全案因宮女娘家親友因找不到人，向警方報案協尋，警方根據路口監視器畫面發現陳男形跡可疑，循線在大坑山區找到箱屍，宮女全身刀傷、鈍器傷慘不忍睹。

警方調查初期，陳男否認犯案，直到警方找到宮女遺體後，才坦承殺害前妻，他辯稱案發時是宮女先持菜刀攻擊他，檢察官認為，陳男對案情避重就輕，卸責未見悔悟之心，依殺人罪將他起訴，並請求法官從重量刑。

(中時 )