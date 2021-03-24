22歲歌手莊凌芸從《聲林之王》出道，本月5日不幸墜樓往生，留給親友、粉絲無限的傷痛與遺憾，而她的告別式也在3天前圓滿落幕，莊媽媽為了送女兒最後一程，不惜向醫院請假，親手準備告別式的花。

莊凌芸5日於母校輕生，不少圈內朋友都發文哀悼，她的告別式也在3天前完成，繼父19日透過社群平台向莊凌芸喊話，「妹妹，阿北還是忍不住想跟妳說，今天媽咪去看亞瑟帶著俞瑄、廷豪、波利一起準備妳告別式的花，媽咪從醫院請假堅持要來看看，也親手插了一盆。」透露兩周前莊凌芸墜樓時，莊母正在插花，兩周後仍在插花，只不過竟是為愛女的告別式準備，繼父忍不住鼻酸：「媽咪真的很難過」。

繼父也表示，莊凌芸的許多朋友都到家裡安慰莊母，莊母特地準備女兒最愛的滷排骨，只不過客人回家後，就再也不碰那鍋排骨，「她說妳不在東西都不好吃了！凌芸，媽咪連作夢都在說凌芸愛吃什麼，阿北每次上下樓梯太大聲媽咪就說凌芸在睡覺別吵她。凌芸，媽咪知道妳最討厭一早的太陽太亮讓妳不好睡，媽咪把家裡的床（窗）簾全拉上了。」由於莊母悲痛欲絕導致健康亮紅燈，需要到醫院治療，繼父懇請外界先讓妻子好好休息，「相信她很快會再有甜美的笑容與大家見面。」

莊凌芸生前的好友21日也在IG悼念：「今天正式和妳道別了，謝謝你帶給我的一切，我會好好記得，現在的妳已經是最會唱歌的小天使，不要忘記來夢裡看看我。」莊母更是心痛地發文，表示女兒出門前留下的髒襪子，她和先生都捨不得洗，也不習慣聽不到莊凌芸對她撒嬌「馬麻、馬麻」的日子。

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