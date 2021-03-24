大陸禁止台灣鳳梨進口後，鳳梨產地首長都積極行銷鳳梨，但卻有網友在ptt發文「黃偉哲地方角頭聯手要企業買鳳梨」，抨擊黃賣的企業鳳梨比市價貴1倍，台南市農產運銷公司表示，賣給企業的鳳梨每支成本50元，而且含運費，並沒有比市場上賣的貴，對於網友惡意扭曲鳳梨價格，又抹黑前總經理人格，為捍衛商譽，已向新化分局備案，相關細節將與律師研議。

該篇PTT發文指出，近日全聯鳳梨單價1顆1.2公斤55元，但台南市長兼菜農的黃偉哲，給企業主團購價卻是4顆350元，另也抨擊有前科背景的林姓男子目前是台南農產運銷公司總經理，強推高價兄弟鳳梨。

台南農產運銷公司總經理李芳林表示，針對 PTT 帳號 Socialism 惡意造謠將追究法律責任。他說明，禮盒裝的鳳梨採用上品鳳梨、每支約2.8至3台斤不等，進價成本為每台斤 16 元，每支成本為48 到 52 元，因此，禮盒依每支鳳梨 60 元做為售價基礎，加上紙箱為40 元、宅配費 70 元，總價每箱 350 元。

他強調，鳳梨本身就有大小、果肉甜度與口感厚實度差異，水果分上中下品， 價格不應一概而論，對於網友散播不實謠言，影響上品價格，傷害果農收益，扭曲鳳梨價格又對前總經理人格抹黑，已向新化分局備案。

(中時 )