藻礁公投如通過，國民黨已要求三接停工口號，立委呂玉玲今天在立院經濟委員會詢問，8月公投過後三接停工供電打算怎麼解決？經濟部長王美花明確回覆以「調度方式」因應。並表示燃氣已經緊繃，2023、24年，興達、協和電廠的燃煤燃油機組也要除役，等於調度恐難逃靠台中火力電廠燃煤支應。

呂玉玲質疑，三接過關，經濟部準備怎麼找新址，為何連備案跟選址都沒有？王美花強調，沒有不去研擬找地方，只是都評估過了。呂追問過關如何解決，她回應，會用調度方式來做 。

王美花後來補充，三接上不來，大潭電廠7號機氣源勉強可以從台中調度，但8跟9號兩個機組的242萬瓩，共137億度，就沒辦法產生，勢必要增加燃煤讓供電安全。

至於燃煤是要從中火還是其他地方調度？王表示，到2023與2024年時，很多機組都要除役，像是興達燃煤與協和燃油機組。言下之意，北部與南部難以調度，恐怕主要還是得靠中火燃煤機組發電來調度。

(中時 )