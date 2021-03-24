兩位80多歲的魏姓兄弟相約掃墓，搭記程車計程車卻迷路，沒想到魏姓兄長下車問路還迷路，經司機報警協助，最後由坪林派出所員警於巷內找到年長魏姓老翁。（台中市太平分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區兩位80多歲的魏姓兄弟因子女都成家立業，年邁的兩人就一起住在北屯老家，因祖墳已於一年前遷移到頭汴山區，正值清明節前夕，兩兄弟日前決議欲提前至墓地祭祖，遂請鄰居叫計程車前往，兩人因年邁忘記確切地點，僅憑記憶向計程車指引方向，結果迷失在大源十九街巷內，當時魏兄還下車詢問路人，走著走著自己卻也迷路在巷內，經司機報警協助，最後由坪林派出所員警於巷內找到年長魏姓老翁，並協助脫困順利前往祭祖。

太平警分局坪林出所警員杜宜珊、李冠漢日前上午10點多執行巡邏勤務，巡經大源十九街附近，忽有一計程車司機向警方揮手示意，經瞭解原來是他載了兩位高齡老人，兩人表示因清明節快到了，要去山上祭祖掃墓，但兩人不知道確切地址，僅說可用手勢指引我前往，結果竟迷途在大源路附近。

更麻煩的是，其中一位老人下車詢問附近居民，結果等了10多分鐘卻不見人影，似乎也迷路了，加上兩位老人又沒帶手機，一時陷入窘境。

員警獲悉後，分頭前往附近巷弄找尋，不到10分鐘就在大源十一街附近找到該名老翁，並貼心將他載返計程車等候處，司機及魏姓老翁的胞弟非常感謝警方熱心協助，兩位員警也熱心按其口述方向，順利引導到中山路往長龍路方向，順利協助脫困，也讓老人完成祭祖心願。

(中時 )