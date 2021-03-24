石門實驗國中位在全國最北端的北海岸，將發展親近海洋的戶外探索課程。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

坪林實驗國中將以美國知名學者N.Noddings的關懷倫理為理念基礎，深化學生品格涵養與關懷能力。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

烏來福山國小民族教育實驗課程以泰雅族gaga七大面向-精神文化、社會組織、泰雅文學、藝術樂舞、部落史地、生活技能、生態智慧，融入各領域課程發展。（新北市教育局提供／許哲瑗新北傳真）

少子化衝擊偏鄉小校招生率，新北市鼓勵公立學校轉型成實驗學校，其中石門國中、坪林國中近日獲核定，確定110學年度起轉型實驗國中，將成為新北市首間公辦公營實驗國中，瑞芳區猴硐國小也確定110學年度轉型實驗小學，將成全國第1所公立蒙特梭利實驗小學；教育局表示，3校預計4月舉辦招生說明會，只要設籍新北市皆可報名入學。

另外，烏來福山國小也預計110學年度轉型為泰雅族原住民族教育實驗學校，將於核定後公告招生訊息。

新北市教育局長張明文介紹，新北市鼓勵公立學校轉型成實驗學校，採「實驗與創新」的精神，提供學生多元適性的課程；忠山國小率先在108學年度改制，石門國中、坪林國中及猴硐國小也確定轉型，轉型後學費與公立學校一樣皆為免費，各項福利措施及弱勢補助與公立學校相同，不增加家長額外的負擔。

石門國中、坪林國中轉型後學制上與一般國中不同，將兩學期分為春、夏、秋、冬共四個學季，10周上課後接續1到6週的假期，假期也將安排導師及課程諮詢師，輔導學生自主規畫社團活動、校外參訪或產業見習等活動，培養學生對學習的主動性。

坪林實驗國中轉型後以山林特色為主，結合美國知名學者N.Noddings關懷倫理為理念基礎，深化學生品格涵養與關懷能力，課程連結地方資源，推動教室外的體驗與行動方案，包含戶外踏查、山野冒險、生態探索、社區走讀及文史採集，引導學生將生命關懷的視野從自我挑戰。

石門實驗國中位在全國最北端的北海岸，將發展親近海洋的戶外探索課程；校長林秀足說，轉型後的學習方式強調各科目領域間的合作學習，每一位老師都會了解學生的學習情況並給予引導及照顧。讓學生抱持著好奇心、主動學習、尋找答案並解決問題，盼在這樣理念教育下成長的孩子，除了兼顧學科學習，最重要的是更有自信，了解自己想要一個什麼樣的未來。

猴硐—蒙特梭利實驗小學以宇宙教育為課程主軸設計，延伸到在地人文與特色文化，學制部分維持2學期制。猴硐地區的山林原野、煤礦歷史、貓村遊歷等都將成為學生學習的素材，學生在上午時間連續3堂蒙特梭利課程，下午以戶外教育及國英數基礎素養課程為主，學生在蒙特梭利大工作的課程時間中，建構自主學習的圖像及培養出自律的性格。

此外，福山國小實驗教育計畫已進入教育部審議階段，預計110學年度轉型為新北市第一所泰雅族原住民族教育實驗學校，民族教育實驗課程以泰雅族gaga七大面向-精神文化、社會組織、泰雅文學、藝術樂舞、部落史地、生活技能、生態智慧，融入各領域課程發展，依據部落生活節奏、時令、祭儀等設計24個主題課程，讓孩子「體悟美好過去」，面對祖靈的世界發展出的生活智慧及價值，學習所需的多元能力。

教育局表示，5所公辦公營實驗學校皆採大學區制，只要設籍新北市皆可報名入學。石門實驗國中及坪林實驗國中簡章已公告於學校網站，首屆招生說明會將於4月10日上午及4月12日晚間各辦理1場，另猴硐-蒙特梭利實驗小學亦預計於4月中旬舉辦招生說明會，詳細招生簡章近期會公告於學校網站。

(中時 )