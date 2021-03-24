為了延續實現2020年底宣布的Made by Taiwan 2020共創新數位台灣計畫，Facebook今（24）日宣布攜手外貿協會旗下台灣經貿網，提供數位技能課程，與台北科技大學在內的20所大專院校一同啟動「Facebook大學數位人才培育計畫」，期待透過產官學的合作加速培育數位人才，以協助台灣產業在數位經濟爆發之際，藉由數位轉型來擁抱全球商機。

Facebook台灣及香港總經理余怡慧指出，疫情推動了全球消費模式的改變，進一步帶動數位商機快速成長，讓各產業都有加速數位轉型的需求。為了協助台灣企業加速數位轉型，Facebook將與外貿協會旗下台灣經貿網，透過跨境電商實戰體驗營培養數位技能，讓學生能與業界師資一同磨合，增加實戰經驗，培養跨境電商人才；並與北科大在內的21所大專院校合作推動數位行銷人才培訓。

余怡慧表示Facebook大學數位人才培育計畫是Made by Taiwan 2020共創新數位台灣計畫的重點內容。該計畫聚焦新經濟、新人才、新科技，期待能深入校園，協助培育數位人才，協助台灣產業發展數位經濟，連結全球消費者與商機。而Facebook大學數位人才培育計畫不僅將培訓學生的數位行銷技能，也將補助學生取得受到國際認可的Facebook Blueprint證照，醞釀台灣數位轉型的能量。

針對Facebook推動大學數位人才培育計畫，行政院副院長沈榮津指出，疫情在全球帶動了數位轉型的需求。過往台灣經歷過產業自動化、ICT產業數位化等兩波數位轉型，才有了當前代工產業的榮景，如今則是物聯網、AI、大數據發展的時代，要協助產業走向智慧化，精準了解顧客需求並能透過數據輔助分析來精準製造。當前政府也正積極策劃數位發展部，其中也涉及交通部要發展數位交通、教育部要推動數位教育、數位校園，也包含進一步發展智慧醫療等領域，目標是透過發展數位城市，最後進階到成為數位國家。今日也很高興看到Facebook與北科大、無店面同業公會合作加速推動數位人才培育的計畫，期待能透過數位人才的培育，讓台灣在世界舞台發光發熱。

整體來說，Facebook大學數位人才培育計畫包含幾大面向，包含（一）與北科大之間的示範計畫，也將藉由北科大向其他20所大專院校進行數位行銷課程推廣；（二）與台灣經貿網聯合推動的跨境電商實戰體驗營，將讓學生可與企業代表組隊，共同針對企業面對的跨境電商困境與難題進行發想，來增進企業對年輕世代之間的了解，也讓學生在校時就有機會增加跨境電商的實戰經驗。（三）與無店面公會之間的數位行銷人才媒合平台。無店面公會最清楚2百多家會員對於數位行銷人才的需求，參與此培育計畫的學生就有機會能夠實際的透過無店面公會的媒合，找到適合發展的職場舞台。

根據與Facebook之間合作的數位人才培育計畫，北科大在本學期開設電商人才培育證照講座課程，吸引202位學生修課。課程將由北科大教授與Facebook講師共同進行講授，開放合作的20所大專院校參與計畫的老師旁聽觀摩學習。課程中也將遴選優秀學生來申請Facebook Blueprint認證，作為見證學生擁有數位行銷關鍵能力的憑據。而取得證照的學生將能獲得無店面公會媒合，獲得進入無店面公會會員企業實習的機會，提高學生畢業後的就業競爭力。

從內容來看，Facebook大學數位人才培育計畫的資源相當完整，也頗有誠意，因為Facebook藉此計畫，首度將Facebook Blueprint Educators Portal教學資源網站帶來台灣，這是一套在國外已經行之有年且驗證過有所成效的數位行銷教材，且數位教材全面中文化，相關教學資源、教材也一起導入，協助合作的大專院校能有更為實際且即時的社群行銷教材內容，為企業培育數位行銷即戰力。

(科技)