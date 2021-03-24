財長蘇建榮24日出席立院財政委員會報告「政府實施房地合一稅及是否推動囤房稅之政策評估」備詢時表示，今年七月實價登錄2.0、搭配未來上路的房地合一稅2.0等兩大政策，盼能夠達到房價、交易量都有所修正而下降，即為雙降，以達到抑制投機炒房目的。

綠營立委郭國文詢問，房地合一稅2.0比起1.0效力更強，主要關鍵為何？蘇建榮回應，主要是房地合一稅2.0將境內法人、預售屋交易列入短期課徵重稅範圍，過去部分投機者規避房地合一稅情形都會擋掉。

郭國文也表示，房地合一稅2.0政院版草案（所得稅法條例）第4-4條規定為2016年後取得房地為房地合一稅適用範圍，已經寫得很清楚，房地合一稅2.0是回溯對象、不是回溯交易。蘇建榮則贊同：「對。」

至於房地合一稅2.0上路日期，郭國文指出，目前有今年7月跟明年1月等選項，若為7月1日上路，部分投資客會盡量趕在7月前把房屋出售，等於是投資客逃命潮、會有拋售情況；若為明年1月1日上路，逃命潮則較長。

郭國文也詢問蘇建榮：「逃命潮長一點比較好、還是短一點比較好？」蘇建榮則回應，若以特種貨物及勞務稅（奢侈稅）到房地合一稅1.0中間緩衝期經驗而言，有一個既定時間，至少半年。

依照時程推敲，郭國文認為房地合一稅2.0上路日期可能為明年1月1日，但蘇建榮強調，仍保持開放態度。

(工商 )