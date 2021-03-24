影后章子怡2015年與歌手汪峰結婚，夫妻陸續生下一對子女，儘管小倆口從交往到婚後仍不時被唱衰，但他們都以行動來證明夫妻情不變，章子怡近日接受專訪就大方曬恩愛，甜曝老公汪峰很黏人，每天都會要打電話給她，找不到老婆還會直接打給工作人員，同時，章子怡也透露自己不擅長化妝，有時候則會請15歲繼女幫她化，兩人互動就像真母女。

章子怡近日接受女星程曉玥專訪，她大方分享夫妻相處日常，章子怡就提到，汪峰很黏人、每天都要打電話，章子怡有時候專心工作、沒時間接電話，汪峰就會打給工作人員，章子怡笑說，大家都知道這通電話不是找他們的，章子怡大放閃光彈，讓程曉玥直呼：「超級幸福」。

章子怡2015年嫁給歌手汪峰，夫妻陸續生下一對子女，湊得「好」字。（圖／取材自章子怡微博）

凍齡有術的章子怡也提到，自己不擅長化妝、私下很常頂著素顏，章子怡平時也會觀摩網路上的美妝教學，不過她卻直呼：「會記在腦裡，但手好像很笨」，章子怡則笑說，如果真要化妝，她會請大女兒幫她化妝。

章子怡噴母愛說，15歲小蘋果對化妝很有興趣，章子怡認為，她平時準備眉筆、口紅就差不多了，不過小蘋果的化妝工具則是超大一包，章子怡還形容大女兒的化妝包是：「巨大桶，她什麼都有，我缺什麼就從她那兒拿」，也讓程曉玥羨慕說，母女對美的事物可以有很多交流，章子怡也大讚小蘋果對於化妝相當在行。

(中時新聞網)