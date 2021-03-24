台東縣海端鄉嘉明湖步道向陽山屋23日晚間監測到1隻成年黑熊現身。（林務局台東林區管理處提供／蔡旻妤台東傳真）

台東縣海端鄉嘉明湖步道向陽山屋23日晚間監測到1隻成年黑熊現身，由於過去紀錄到黑熊時間大約在7月到10月，林務局台東林區管理處研判牠在3月現身的可能原因為低海拔地區氣候變暖，故往高海拔山區移動，呼籲山友結伴而行並隨身攜帶防熊護具。

近年相當熱門的登山路線嘉明湖，不時有山友目擊黑熊蹤跡，為了避免人熊衝突，台東林管處在嘉明湖步道沿線裝置即時影像，並表示向陽山屋附近的紅外線自動照相機23日晚上7點15分記錄到「黑黑的一坨」，連續拍下3個移動畫面，經人員確認是成年台灣黑熊後，立刻啟動應變措施，首要任務就是提醒登山民眾。

林管處技士楊凱琳24日受訪表示，獸醫師由黑熊體型研判應是1隻成年黑熊，體重約80至90公斤，今年首次記錄到黑熊在嘉明湖步道，推測原因為山下氣候回暖，所以牠往高冷山區移動；由於發現地點距離向陽山屋約100公尺，相當靠近山友活動範圍，呼籲務必攜帶熊鈴、防熊噴霧等，並務必將食物與廚餘打包封存、廚餘不落地，勿遺留室外吸引黑熊。

據了解，嘉明湖步道與向陽山屋從2014年起經常發現台灣黑熊出沒，曾有母熊帶著小熊，也有大公熊單獨行動，甚至登門翻箱倒櫃尋找食物，更咬破儲存食物的塑膠桶等。林管處表示嘉明湖步道環境原屬黑熊棲息範圍，每年環境調查皆發現黑熊排遺或熊窩，呼籲山友勿刻意尋找黑熊。

此外，台灣黑熊為雜食性動物，且以植物為主，一般會避開人類活動頻繁的地方，當野外食物較為缺乏時，若被人類食物吸引，就會趁著夜間出現覓食；一旦發覺好吃就不容易離開，可能對於人類不會懼怕躲避，因而增加人熊衝突。

(中時 )