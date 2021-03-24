網家(8044)今年首度大規模啟動實習生招募活動，宣布即日起至4月15日開跑「PChome 2021年實習計畫」，徵求喜愛網購的網路重度使用者，及擁有滿腹熱情創意、善於洞察話題趨勢的年輕新血。此次計畫針對大二以上在學學生依「暑期實習生、產學實習生、職場體驗實習生」三大實習類別進行招募，釋出電子商務、行銷、公關、人資、倉儲、投資等職缺，更首度開出像是技術、入口網站、支付、物流等，共計近80個名額，讓各領域人才體驗無限發展可能的電商世界。

打破產業別及科系框架，持續增強年輕電商實力，網家看好大專院校學生身處數位原生時代的優勢，自今年3月起積極前進全國大專院校，至逾20個科大系所舉辦徵才講座，力徵具備良好的溝通能力、勇於挑戰嘗試的潛在校園人才，且提供多元實習辦法與機會，招募科系不設限。

首度規劃三大實習類別，其中，「暑期實習生」將招募大二以上對象及研究生，鼓勵學生運用暑假期間進入職場學習體驗，且將依據實習部門設定獨立專案執行計畫，藉由目標性的學習與回饋，激發潛在工作技能；「產學實習生」針對大四以上學生，提供全年度的實習機會，讓即將踏入職場的新鮮人，深入接受完整實務訓練，靈活運用校園知識至職場中，提早為職涯發展做好萬全準備；「職場體驗實習生」則招募大三以上學生，制定全年度實習方案，可彈性安排不低於三天的實習天數，以利提升專業能力，持續成長學習。網家期望透過一系列的實習計畫，找到投身電商的優秀人才。

網家此次開出品牌活動推廣、社群小編見習、投資研究分析、數據資料分析、倉儲管理操作等多樣化的實習內容，像是可於電子商務部實際參與媒體經營管理及文案發想，成為最能擄獲消費者目光的見習小編，亦能於技術部學習資料探勘分析、模型開發維運，搶先躍居數據分析達人。完成實習考核後亦將獲頒結業證書，未來還可獲得優先進入正式工作的考核面談，提供優先加入電商行列的機會。

(時報資訊)