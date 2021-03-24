裕隆(2201)集團旗下裕日車(2227)、中華(2204)去年業績穩健，裕日車去年仍賺逾二個股本，中華汽車(2204)將大方配息7元，也可挹注裕隆股利收入；展望今年台灣車市估仍在高檔，大陸車市看增，有利裕隆集團業績比去年成長；裕隆開高走高，盤中大漲逾8%，中華車漲停59.2元，裕日車也上漲。

中華汽車2019年減資六成的成效，在去年財報中顯現，在甩開認列轉投資裕隆汽車的鉅額虧損包袱後，2020年營運轉盈，全年EPS達6.01元，董事會決議擬超額配息7元，股息金額創歷史新高。

中華(2204)公布去(2020年)年財報，年營收308.75億元，年減3.72%；稅後淨利32.77億元，較2019年轉虧為盈，每股盈餘6.01元，創下歷史新高。董事會通過每股擬配發7元現金股利，以昨(23)日收盤價53.9元計算，現金殖利率12.99%。

中華車表示，今年股利發放較往年增加許多，甚至超過去年每股盈餘，主要是因公司資金充沛，仍有相當多保留盈餘，且對外無銀行借款。在充分考量保留公司對新能源車、多元移動工具(汽車、電動機車、AGV無人搬運車等)及新商業模式等未來發展所需投資資金後，仍有充足的獲利及保留盈餘來提高配息，以提升股東的權益報酬率(ROE)和公司的資產報酬率(ROA)。

裕隆日產汽車（2227）受惠於大陸轉投資東風日產汽車業績增長，貢獻約78億元業外收益下，推升去年EPS達21.80元，連續兩年賺逾兩股本。

裕日車2020年合併營收296.61億元，營業利益2.99億元，稅前淨利81.61億元，稅後淨利65.41億元，EPS達21.80元。

今年台灣車市估仍在高檔水準，大陸車市看增，有利裕隆集團旗下裕日車(2227)、中華(2204)等業績穩定成長，使得裕隆(2201)今年轉投資效應可望增加，助益母公司裕隆營收及獲利成長。

此外，裕隆與鴻海在電動車的布局，有望自今年起開始發酵，成為中長期的業績發展動能。

裕隆前年擺脫財務包袱，去年前3季單季均持續獲利，2020年前3季每股賺1.54元，第4季車市旺季，業績可望攀全年最佳，2020年轉虧為盈；今年再拚持續穩健成長。

(時報資訊)