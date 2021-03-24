受到美股收黑，以及三星電子與現代汽車領跌下，24日KOSPI走弱，早盤也失守三千點大關。至於韓元走貶，但韓公債殖利率卻表現不一。KOSPI指數暫為2,994.94點，下跌9.8點，跌幅0.33%。

美國投資人擔心，拜登政府可能又要祭出高達3兆美元基建方案，將拖垮財政結構。同時，納稅人可能也要被迫加稅。至於歐洲方面，新冠疫情似乎有擴散跡象，德國也在四月復活節連續假期前，早一步於23日宣布要延長封城時間來抗疫。

在競爭對手美國英特爾宣布擴廠計劃，並增加高端晶片產量後，三星電子立刻大跌1.34％，同業SK海力士也跌1.11％。

現代汽車跌1.77％，因傳出車用晶片缺料，故現代從4月開始，產線最嚴重可能會停產消息。

最新匯價，目前1美元可兌換1,132.6韓元，韓元貶值0.26％。

韓國3年期公債殖利率上升0.1個基準點至1.13％，10年期的則下跌4.2個基準點至1.989％。

(時報資訊)