無塵室廠漢唐(2404)去年業績創歷史新高紀錄，董事會決議每股配發17元現金股息，同創新高。以昨日收盤價243.5元計算，殖利率達6.98%。

受惠台灣市場活絡，晶圓代工龍頭台積電持續積極擴產，漢唐去年營運表現亮麗，營收358.36億元，年增近5成，歸屬母公司淨利40.33億元，年增43.26%，營收與獲利同創歷史新高。每股稅後純益達21.16元。

漢唐董事會決議去年度盈餘每股配發17元現金股息，年增逾3成，同創歷史新高，以股價243.5元計，殖利率達6.98%。

漢唐今年前2月營收年減22.84%，主因美光台中廠案認列告一段落的業績空窗期，展望3月起營收可望逐步回溫；因去年基期高，法人預估公司今年業績相比去年大致持穩，可望成功拿下台積電(2330)美國建廠訂單，將增加明年起營收動能。

展望今年，漢唐今年可望有台積電擴廠案認列營收，但因去年基期高，法人預估公司今年營收大致持穩於去年。台積電將赴美國設廠，漢唐已於美國設立子公司，有機會在下半年接獲美國廠訂單、明年開始認列營收，提供長線營運動能。

(時報資訊)