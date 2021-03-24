周三大豆期價電子盤先跌後揚，但仍徘徊在兩周高點附近，因受美元走強影響，壓抑美國穀物商品的出口前景。截至台北時間早上11:45，最活躍的大豆期貨漲0.14％，報1425.25美分，玉米期貨下跌0.32％，小麥期貨下跌0.24％。(商品行情網)

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