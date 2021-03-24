南崁高中女壘隊14名球員每日努力練球，才能奪下最佳成績。（姜霏翻攝）

南崁高中女壘球隊日前拿下全國中小學壘球聯賽冠軍，也是南崁高中創校17年來首奪聯賽冠軍，教練歐靜潔坦言練習過程艱辛，因練習場地不足，需3所學校共同使用一個場地，孩子也需要自行騎單車去練球，而冠軍賽在高雄中正高工的主場比賽，隊員能穩定軍心，不被外界歡呼聲打擾，才是真正的奪冠關鍵。

歐靜潔從南崁高中創校至今都擔任女壘教練的角色，擁有堅強實力背景的她，曾為奧運第一屆女壘球員，也是在奧運史上第一位打出滿貫全壘打的球員，她坦言，這屆的球員本質極佳，不少球員在國中、小學都有壘球的背景，因此在訓練上也比較順暢。

歐靜潔坦言，從以前到現在都希望校內能有一個孩子練球的專用地點，因練習場地鮮少，孩子們必須和其他2所學校一起共用場地，而校方也非常努力替大家找練習場地，但是目前尚未找到適合的地方，期盼未來有機會能夠給孩子最完整的練球用地，讓孩子能放心、安心的練球。

歐靜潔說，有女生願意運動，又有十足的運動細胞，是非常難能可貴的一件事情，比賽、練習過程中，也有不少家長擔心自己的寶貝女兒受傷，但球員們在團結合作、互相加油打氣之下，一起拿下了總冠軍，這也是給孩子們最大的獎勵。

「別人漂漂亮亮的出去玩，而我在球場上流汗」年僅16歲的球員汪祐賢坦言，自己從小就有接觸壘球，時常會羨慕別人可以打扮漂亮出去逛街、和朋友玩，自己卻只能在球場上滿頭大汗的練習，但努力突破自己的心牆後，就能夠更泰然的面對比賽，也能拿出最佳的狀態。

投手張芝菱為冠軍賽中的關鍵球員，因比賽場地在中正高工的主場，四周歡呼拍手聲極大，在最後一回合憑著張芝菱沉穩的心境，才能投出每一顆好球，帶領隊伍打下冠軍。而隊長邱佩瑾也說，練習過程一度手骨折，想要放棄，但在家長、老師的鼓勵之下，才能一路堅持到現在。

(中時 )