曾獲國家文藝獎等獎項的舞蹈家羅曼菲，在2006年3月24日過世，宜蘭市公所肯定羅曼菲的貢獻，將3月24日訂為「羅曼菲日」，今天（24日）舉辦追思會，演出由「愛娃藝術舞蹈團」編舞創作的〈遇伙‧重生〉，向這位舞蹈家致意。

宜蘭市公所表示，羅曼菲自幼成長在蘭陽平原，5歲開始習舞，蘭陽女中畢業後進入台大外文系就讀，大學畢業前她前往美國取得紐約大學舞蹈碩士，返國後在國立藝術學院（今國立台北藝術大學）舞蹈系執教。

市公所指出，羅曼菲曾任舞蹈系主任、研究所所長、雲門舞集2藝術總監，1989年，她以10分鐘的旋轉獨舞《輓歌》，在現代舞蹈界揚名立萬，並被美國《紐約時報》評為「壯麗大氣」，創辦「亞洲青年編舞營」及「舞蹈新鮮人系列」等，拓展新生代舞蹈創作的空間。羅曼菲在2006年因肺癌病逝，在家人及各方人士資助下成立「羅曼菲舞蹈獎助金」。

宜蘭市長江聰淵表示，羅曼菲一生熱愛舞蹈，致力國際舞蹈交流活動，成效卓著，留下許多精彩的演出及作品，尤其對年輕舞蹈世代的積極培助，讓曾受她指導照顧的學生感念不已。

江聰淵表示，羅曼菲一生發光發熱的舞蹈身影及藝術成就，深留在人們心中，公所藉由每年3月24日的「羅曼菲日」，向這位孕育於蘭陽平原的傑出舞蹈家，獻上最真摯的追思懷念。

(中時 )