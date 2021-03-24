8年前陸姓女子到醫美診所接受抽脂及豐胸手術，低因手術及急救設備不完備，致陸女施打麻醉藥劑過量引發癲癇症狀，急救不及死亡；陸母提告求償，台灣高等法院維持一審認定，判決診所負責人林玉清、參與手術的職員池岳龍，連帶賠償337萬9472元。可上訴。

陸女母親提告主張，林玉清在2013年與池國樑共同經營診所，池勸說陸女接受抽脂及豐胸手術，2013年6月23日晚間結束抽脂後，池國樑為陸女施打麻醉藥，致陸因長時間抽脂大量體液及電解質流失，施打麻醉藥劑過量，引發癲癇症狀。

林玉清遲至同日晚間10點多才撥打電話通知救護車到場急救，因診所無足夠急救設備，致陸女發生缺氧性腦病變，經送醫急救後，2013年7月25日上午仍因缺氧性腦症併發肺炎致神經敗血性休克死亡。

台北地方法院判決林及池須賠償337萬多元，上訴後，高院認為，當時診所手術室並不符合手術室設置標準，且池打麻醉藥物過量致陸女抽搐，但診所未即時監測她的生命徵象，也未採取足夠之急救處置，造成陸女缺氧性腦病變，繼而併發肺炎致敗血性休克死亡，須負賠償責任。

(中時 )