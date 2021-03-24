45歲女星趙薇當年以《還珠格格》中「小燕子」一角竄紅，2008年她嫁給富商黃有龍，如今育有11歲女兒「小四月」。傳趙薇嫁給黃有龍後兩人一同投資，合起來身家超過百億，近年卻常傳這樁豪門婚姻疑似各玩各的，今(24日)陸媒報導又拍到趙薇深夜和鮮肉男約會，兩人吃完日本料理後又一起坐車回到趙薇住處，對此，當事人暫無回應。

趙薇與黃有龍結婚多年，去年傳出男方被追債8億，後來網友發現趙薇低調將兩人過去合影全刪除，只剩下跟她自己有關的影音，引來網友瘋傳兩人婚變，趙薇工作室後來駁斥傳聞，寫下：「捕風捉影累的慌，吃瓜謹慎，好好工作耶」，以16字加上大笑表情符號，簡單否認婚變。

陸媒報導趙薇帶鮮肉男回家。（圖／翻攝自搜狐娛樂微博）

去年9月，趙薇被大陸媒體目擊現身北京，穿著輕鬆，跟另一名年輕男子從家裡外出逛超商，男子負責提購物籃，兩人有說有笑，引來外人質疑是否同居，而該男身分也被挖出，是一名攝影師叫做柯昱名，家世背景不錯，母親是生技業的企業家，應是富二代，他先前也常在微博轉發跟趙薇有關內容，引來趙薇本人稱讚：「加雞腿，拍得不錯小夥子」。

趙薇曾大方回應柯昱名文章。（圖／翻攝自柯昱名微博）

今《搜狐娛樂》報導，趙薇近日又被拍到與這位鮮肉男同進同出，兩人一同去日本料理店吃飯，之後坐上保母車回趙薇家，絲毫不避嫌趙薇已婚身分。對此，網友回應：「工作室的攝影師罷了」、「大家都是同事，而且去年還澄清過，看了這個新聞我以後都不敢跟同事一起溜達了」、「助理而已，你身邊沒有異性嗎」、「薇姐如果真有男友，能這麼一起光明正大逛便利店等著記者去拍？」。

(中時新聞網)