一名高雄某警分局陳姓警務員，在去年8月10日休假時，涉嫌於台中某露營區偷拍女子淋浴，而該名女子在發現自己被偷拍後，放聲請求呼救，丈夫聞聲到場後立刻報警處理而當場逮捕。陳男辯稱「以為隔壁間是我的妻子，我才持手機拍攝，用以測試露營浴室安全」仍遭起訴，台中地方法院判決陳員拘役50天，得易科罰金5萬元。

2020年8月10日，陳姓警官帶著妻子與親友，一同前往台中露營，整理好帳篷已是中午過後，他便到附近的公共淋浴間，想要淋浴，由於該地的淋浴區並無男女區分，男女皆可入內，隨意進入一間浴廁要洗澡時，不知為何，他竟持著手機由上往下朝隔壁淋浴間拍攝，隔壁正在淋浴的女子，發現遭人偷拍，嚇得放聲請求協助。

該女子的友人及丈夫到場後，隨即報警處理，而陳姓員警人還在淋浴間，來不及逃走。警方到場後，當場查驗陳警的手機，在其發現了該女遭偷拍的照片，並查扣手機，將他帶回警局偵訊後，赫然發現偷拍狼竟然是高雄某分局警務員。

接受偵訊時，陳姓員警雖坦承自己有偷拍，但不知道拍到的是其他的女子，他表示因為有和妻子約定好要一起去公共浴廁淋浴，因而誤認為隔壁是妻子，強調一切都是誤會。但台中地檢署偵查後，認為警務員觸犯妨害秘密罪，將他提起公訴。

法官審理認為，陳男以手機竊錄女性洗澡「動機不良，手段可議，侵害告訴人個人隱私，造成女方難以平復之心理，精神受創，所為實不足取，雖陳員表明想和解，但是遭到女方拒絕。台中地方法院判決陳員拘役50天，得易科罰金5萬元。

(中時新聞網)