父母都想給孩子最好的，但要將辛苦懷胎10個月的兒子過戶給富有的親戚，你願意嗎？一名男子剛生了一個兒子，擁有10億身家的堂哥便提出過繼的想法，起初他感到相當憤怒，但一想到堂哥說，未來會將家產都給兒子時，讓他忍痛決定辦理出養，貼文讓網友掀起熱烈討論。

原PO日前於論壇《Dcard》匿名表示，去年底太太替他生了一個兒子，他還沉浸在升格人父的喜悅，不料，堂哥卻希望將兒子過繼給他們扶養。原PO說，堂哥及堂嫂生了兩個女兒，一直沒有兒子，但又希望能夠把家業繼承給男生，不得已的情況下才會提出過繼的要求。

原PO表示，一開始他和太太聽到這個要求都相當憤怒，「憑什麼要幫別人生小孩？」但想到從小到大，自己都是唸公立學校，父母也只是一般領薪水的員工，他和太太現在月收入加起來不到10萬元，也沒有屬於自己的房子。

反觀大伯開五金行，不僅有3家分店，還投資手搖飲料店、旅館及電子商務都賺了不少錢，在台中等地區都有房地產，總資產大約10億上下，堂哥從小唸貴族學校，還去倫敦政經學院留學，而現在這些事業全部都交給堂哥管理。

原PO坦言，考慮到兒子會來可能會階級複製，「跟我們一樣過著勉強溫飽的生活」，再加上堂哥保證不僅會扶養兒子，更會把家業傳承給他，便忍痛決定下個月去戶政事務所辦理出養手續，「這是一個很艱難的決定，但如果我能選擇投胎，我也想生在大伯家，相信未來兒子會懂我們的，但願階級複製到我為止」。

這段故事曝光後，引發兩派網友炸鍋，「確定堂哥堂嫂無法再生育了嗎？除非能證明他們不孕，不然他們第三胎是男生，你們家的兒子就慘了」、「為什麼要替兒子決定人生？」、「你給了堂哥，那你以後都不生了嗎？」、「生活不富裕，也能給孩子快樂的生活，你真的想清楚了嗎？」

另一派網友則認為，「我也支持讓小孩過得更好，希望他以後長大不會有階級複製的問題」、「給有能力的人養，真的比較好」、「如果是我，我也會想生在富裕人家」。

(中時新聞網)