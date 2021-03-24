全球社群網站Facebook今(24)日宣布，與外貿協會與台北科技大學、台北商業大學、龍華科技大學等20所大專校院合作，共同培育高等數位人才，協助我國學子提升數位技能，以及推動國內跨境電商實戰體驗。行政院副院長沈榮津也到場支持，並樂見這項國際產學合作，希望在數位經濟浪潮下，讓台灣在國際發光發熱。

「Facebook大學數位人才培育計畫」今日在北科大舉行啟動儀式。沈榮津表示，樂見 Facebook 為台灣數位轉型超前部署，政府也將聯合外貿協會、教育部與各學校及無店面公會等各界資源及力量，精準對接產業需求，縮短產學落差，為台灣中小企業培育擁有即戰力的數位人才，在數位經濟浪潮下，優化企業競爭力，帶領台灣在世界舞台發光發熱。

北科大校長王錫福指出，北科大這學期已開設「電商人才培育證照講座」課程，共202位同學修課，由校內教授和Facebook講師合作親授，並開放各校參與計畫的教師旁聽觀摩。

王錫福並提到，老師們亦會鼓勵學生取得電子商務分析師及Facebook Blueprint認證，為前進全球企業培養關鍵能力，成為產業的數位行銷人才。

王錫福也說，在「電商人才培育證照講座」課程表現優異同學，有機會獲得Facebook全額補助，取得國際數位行銷產業廣受認可的Facebook Blueprint證照。取得證照的學生將由無店面公會媒合，取得前往無店面公會會員廠商實習機會，共同提高學生畢業後的職場競爭力。

Facebook台灣香港總經理余怡慧表示，COVID-19 疫情推升產業數位轉型需求，Facebook積極協助台灣中小企業調整腳步，擴大投入資源培訓創新數位人才，希望透過「Facebook大學數位人才培育計畫」，幫助在學學生提升數位技能與實戰經驗，更將補助優秀學生取得受國際產業界認可的Facebook Blueprint證照，強化台灣數位轉型能量。

余怡慧更透露，Facebook也與外貿協會旗下台灣經貿網合作「跨境電商實戰體驗營」，邀請全台大專校院師生組隊參賽，並邀請積極拓展全球市場的企業共同參與，為台灣中小企業培養跨境電商人才，幫助年輕新血成為產業加速數位轉型、跨足海外市場的即戰力。

(旺報 )