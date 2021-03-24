受到新冠肺炎疫情影響，我國從去年3月起明定所有外國人來台灣要居家檢疫，勞動部表示，近期經常接獲雇主詢問移工檢疫費用應由何人負擔，但移工生活照顧是雇主責任，雇主要確實安排移工檢疫工作，並負擔檢疫費用，若從移工薪資扣抵或要求移工以防疫補償支付，已違反規定，最高可處30萬元罰鍰並廢聘。

目前社福類移工、休假返台者、菲律賓籍移工一律要入住政府集中檢疫處所，泰國及越南籍產業類新引進移工則由雇主安排居家檢疫。據發展署統計，從去年3月17日起至今年2月底止，移工檢疫人數逾5萬4000餘人。

勞動部勞動力發展署表示，移工經由雇主依法引進，自入境日起，雇主必須負責移工入國之後的生活照顧，移工檢疫期間所生費用也由雇主支付。依現行規定，雇主也可委任人力仲介公司代為安排，但無論檢疫處所為政府安排、雇主自行安排或委託仲介公司辦理，檢疫費用均應由雇主負擔。

勞動部勞動力發展署指出，若雇主向移工收取檢疫費用，涉嫌未全額給付薪資，經查證屬實，最高可處30萬元罰鍰並廢止雇主招募及聘僱許可；如果仲介向移工收取，最重處超收費用20倍罰鍰並處仲介1年以下停業處分。另外，防疫補償受領人為接受檢疫人，而非補償雇主，雇主或仲介如向移工收取遭檢舉，發展署將交由地方政府查處，但至今未有違法的雇主或仲介。

(中時 )