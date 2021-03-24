台中地下管線漏水率六都最高，市長盧秀燕月中在市政會議呼籲台灣自來水公司加速老舊管線汰換，不要讓珍貴水源白白浪費。自來水公司與市府建設局特開會討論老舊管線汰換計畫。建設局表示，市府主動建立雙方管控平台，與台水攜手加速管線汰換時程，目前水公司已進行設計、準備發包等作業，預計6月即可動工。

自來水公司漏水防治處長謝張浩、第四區管理處長穆岳鈞日前主動拜訪建設局，就備援水源開發、老舊管線汰換等議題交換意見，建設局邀集經發局共同參與討論，並要求台水公司做好降漏計畫期程控管。

建設局長陳大田說，因應目前水情嚴峻，台水公司提出老舊管線汰換降漏計畫，市府團隊全力協助，縮短路權審查期程，投入大量統一挖補資源，並配合修正發包策略讓統挖廠商可互相跨區支援，投入機具及工班。

陳大田指出，建設局主動建立雙方管控平台，透過每周定期會議溝通，目前水公司正進行設計、備料及準備發包作業，預計今年6月即可動工，並建立管汰工程專線，即時回應解決民眾問題。為加速辦理防漏作業，該局要求水公司將相關作業期程提前、建立控管機制，每週召開會議全面檢討，相關汰換工程最晚預計111年4月底前完工。

自來水公司說，目前於大台中地區持續推動降漏計畫及備源調度幹管計畫，抗旱節水政策不分中央、地方及事業單位，感謝市府團隊支持，自來水公司也允諾，將優先調度料件、投入菁英團隊及挹注經費，並加速配合台中統一挖補政策的老舊管線汰換期程，以因應目前嚴峻水情。

建設局強調，目前推行前瞻計畫及燙平專案中，施工前均鼓勵水公司進行進老舊管線汰換作業，並優惠免收路修費用，讓水公司能擴大老舊管線汰換的執行區，共創多贏局面。

(中時 )