朝野協商結果。（李柏澔攝）

上周18日立院衛環委員會臨時提案表決通過「疫苗採購調閱小組」引起藍綠大戰，今(24)日藍綠再次站在不同立場論戰，不過在歷時4小時的藍綠大戰後朝野協商達成共識，疫苗採購調閱小組照案通過，成立時間再交朝野協商之後決定。

上周衛環委員會臨時提案表決通過的成立「疫苗採購調閱小組」引發綠營強烈不滿，痛批國民黨快速通過是程序瑕疵，因此在22日衛環委員會透過提案表決刪除議事錄，今日藍委一早就抵達會場佔領主席台表示抗議。

就在藍綠雙方論戰近4小時後為了達到共識，民進黨團總召柯建銘以及國民黨團總召費鴻泰離席進入朝野協商，衛環委員會終於在中午12時召開。

朝野協商結果，針對上周四3月18日衛環委員會通過臨時提案第9案成立疫苗採購調閱小組一案，經朝野協商同意照案通過，至於調閱小組成立時間，交由朝野協商之後決定，提案人為羅致政、柯建銘、費鴻泰、劉世芳、鄭麗文、陳玉珍。

(中時 )