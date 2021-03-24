一位男網友PO文控訴，機車無故遭路人移出停車格，無奈吃下一張人行道違停的罰單。（翻攝臉書社團《爆料公社》）

一位網友在臉書控訴，他將機車依規定停放在路邊停車格中，但返回要牽車時，車子卻被移出車格，平白無故被開了一張違停罰單，讓他難以接受，直呼，「現在人也太誇張了！」

一位網友22日在不公開臉書社團《爆料公社》發文，他透露，21日上午時將機車停在台北車站西側人行道停車格上，而晚間再次返回時，卻發現愛車被人硬生生移出車格，還殺出別輛機車鳩佔鵲巢。

不僅如此，原PO還因此被台北市停車管理工程處開出一張「人行道違停」的罰單，原PO明明守法，卻無辜要吞下要價600元的罰單，實在滿腹委屈，只好上網討拍。透過原PO發出的照片可見，原PO的機車很明顯的停在停車格外，甚至有一半停在行道樹的區域。

文章曝光網路後，不少網友有共感，跳出來回應，「我也遇過，超不爽」、「好缺德」，也有遭受相同經驗的苦主教學，「如果可以盡量別停最邊邊，不然遇到自私的人就會被移出格子」、「停在邊格是最危險的，停好最好拍照存證」，並強調拍照時，還需連同兩邊的機車一同入鏡，做足蒐證；還有網友分享，過去遇上相同經驗時，曾打電話向上申訴，而罰單順利被撤銷。

(中時新聞網)