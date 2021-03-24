工業電腦廠威強電(3022)受惠布局醫療、AI＋5G效益顯現，2020年營運表現顯著提升，稅後淨利9.96億元創近4年高點，股價自18日起走揚、近日上攻力道轉強，今（24）日在買盤敲進下放量勁揚5.15％至61.3元，創2014年9月中以來逾6年半高點。

威強電早盤維持逾4％漲幅，領漲工業電腦（IPC）族群，三大法人本周迄今買超181張。董事會決議擬配發每股現金股利2元，為近4年高點，但盈餘配發率僅35.46％，以24日收盤價58.3元計算，現金殖利率約3.43％。公司將於6月17日召開股東常會。

威強電去年第四季合併營收17.68億元，季增14.9％、年增39.14％，為近2年高點。毛利率36.76％為1年來高點，營益率14.14％，低於去年第三季17.32％、優於前年同期7.2％。歸屬母公司稅後淨利2.64億元，季增2.87％、較前年同期轉盈，每股盈餘1.5元。

合計威強電去年合併營收59.47億元、年增6.08％，為近7年高點。毛利率36.01％、營益率15.02％，分創近17年、近4年高點。配合業外收益增加4成，歸屬母公司稅後淨利9.96億元、年增達47.87％，創近4年高點，因現金減資後流通股數減少26％，每股盈餘（EPS）5.64元，創近9年高點。

威強電雖因疫情影響博弈訂單需求，但布局醫療領域效益已自2019年起顯現，去年受疫情影響訂單需求持續增加。同時，公司針對5G＋AI商機已提前布局，將威強電的設備運算結合轉投資威聯通的儲存設備優勢，搶攻5G時代的網通設備需求商機。

法人指出，威強電近年博弈產品貢獻下滑，但受惠醫療產品毛利率較高，產品組合結構好轉帶動去年本業獲利提升。配合轉投資的威聯通營運表現顯著回升，使業外採權益法認列獲利年增近2.56倍，抵銷匯損1.24億元干擾，挹注獲利回升動能。

據威強電財報揭露，威聯通去年合併營收52.26億元、年減3.2％，但稅後淨利12.52億元、年增達2.62倍，威強電按持股比例認列2.76億元獲利、年增近2.34倍。法人分析，主因威聯通前年因規畫於海外掛牌而進行架構重組，費用增加顯著影響獲利，比較基期較低。

威強電2021年2月自結合併營收3.72億元，雖月減24.69％、降至近1年低點，但因去年同期出貨受疫情影響而減少、仍年增達50.55％。累計前2月合併營收8.67億元、年增達37.66％。展望後市，公司對未來展望樂觀，將聚焦醫療、網通、AI三大核心事業。

(時報資訊)