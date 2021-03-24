美國財政部長葉倫（Janet Yellen）周二表示，美國經濟仍處於這場大流行病帶來的危機中，但她也為未來加稅以支應新公共投資的計畫辯護。

葉倫在眾議院金融服務委員會的聽證會上發表談話，原本要討論的是美國從這場疫情中復甦的情況，但最後卻為了疫情遠去之後的優先事項展開激辯。

聯準會主席鮑爾亦出席該聽證會。

該委員會的共和黨眾議員向葉倫與鮑爾就氣候變遷納入金融監管等問題提出質疑，並特別詢問葉倫有關於美國如何能在處於危機的同時，又能穩健到足以考慮加稅。

葉倫表示，在這場大流行病導致就業流失之後，美國正面臨「巨大的失業問題」，她表示：「眼前的洞仍然很深」。

但接著葉倫又表示，一旦經濟恢復強勁，拜登總統可能建議我們投入長期計畫，以解決長期的投資缺口……在基礎設施方面、在應對氣候風險的投資方面，以及在人員、研發與製造的投資方面，政府有必要支應這些投資。

外媒報導，美國財政部考慮的其中一個選項，可能是將公司稅率提高到28%，並解決公司稅「全球比低」（race to the bottom）的問題。

鮑爾在接受質詢時則試圖淡化國會議員對通膨升高的擔憂。聯準會的寬鬆貨幣政策，加上經濟逐步解封，可望觸發自1980年代以來美國最強勁的經濟成長，但這也引發了對通膨、升息的擔憂，導致近來美國債市與股市陷入動盪。

鮑爾表示：「我們確實認為通膨會在這一年升高，但這個漲勢既不會特別大，也不會持續下去」。他並重申，即使通膨變成一個問題，我們也有工具能應對。

(時報資訊)