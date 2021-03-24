英特爾將耗資200億美元在美國亞利桑那州興建兩座新的晶圓廠，市場擔憂恐衝擊到台積電(2330)長線發展，未來恐和英特爾成為競爭對手，對此，經濟部長王美花表示，台灣半導體產業的生態系非常好，對台廠不會是挑戰，當然，也希望台廠可以持續加碼投資。

英特爾宣布將大舉擴張其先進製成的能力，擬砸下200億美元在美國亞利桑那州建造兩座新工廠，並將跨足晶圓代工業務，向外部客戶提供晶片製造服務，只是這個策略也將直接挑戰全球唯二能生產最先進晶片的公司，即台積電(2330)與南韓三星。

經濟部長王美花今日赴立法院經濟委員會備詢，被問到英特爾計畫興建兩座晶圓廠一事，她表示，台灣半導體的生態系非常好，也一直持續進步中，相信這對台廠不會是挑戰。

她進一步說，隨著5G加上後疫情時代，各個產業都很需要晶片，晶片需求量非常高，所以也希望台廠可以繼續加碼投資。

另外，全年陷入缺水危機，王美指出，是否啟動「供5停2」還待應變中心討論，相關細節也會在討論後對外說明，他強調，「都要做最壞的準備」。

(時報資訊)