美中高層在阿拉斯加會晤上提及台灣議題，中國國際問題研究院副院長阮宗澤今日表示，透過中美高層的交流，中方能進一步鮮明闡釋涉台問題的立場，不僅有助於增加美方對涉台立場的理解，一定程度上起到避免「誤判」的作用，誤判帶來的後果會是個災難。

中華全國新聞工作者協會今天在北京舉行「國際形勢與中國外交」茶座，邀請中國國際問題研究院副院長阮宗澤與媒體交流。

被問道美中會晤時，美方關切台灣議題，以及會晤後對台灣的影響？

阮宗澤說，已注意到這樣涉台問題，「這是非常關鍵的核心，對祖國的統一的核心問題」，透過中美會晤，中方進一步鮮明闡釋涉台問題立場，有助於增加美方對中國涉台立場的理解，一定上起到避免誤判作用，誤判帶來的後果會是個災難。

他又指，在一個中國原則問題上，中美建交時都沒妥協，「今天也不可能，未來中國越發展更不可能」，要讓美方切實了解，中國反對美方的動作，像是對台灣出售武器等一舉一動，「阿拉斯加對話將中國的立場和聲音，足夠響亮到讓美方聽見。」

另一方面，最近中國制裁歐盟人員和機構，會不會把歐盟進一步推向美國拜登政府？或影響中歐全面投資協定？

阮宗澤說，中方制裁是「自衛反擊」，歐盟基於謊言對中國制裁在先，「歐盟考慮制裁中國前就應該要想到中方會迎頭痛擊」。

他說，現在世界已經發生很大變化，歐洲和美國想回到過去也是不可能的事，因為歐美間存在很多問題和矛盾，而他們應對中國時要表現的團結，這也是他們需要的。

他認為，制裁風波不會將歐盟推向美國的懷抱，因為中歐投資協定對雙方都是有利的，雙邊投資規模越來越大，雙方都需要對制度性保證，因此不會影響到中歐之間的安排。

(旺報 )