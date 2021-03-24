Shohei Ohtani is so happy to meet Kohei Arihara, they used to play together with the Nippon Ham Fighters!#大谷翔平 #有原航平 pic.twitter.com/jz0ixZnOKP — 大谷翔平 💪Ohtani Shohei (@shoheisaveus) March 24, 2021

天使隊今日對戰遊騎兵兩隊的日本選手也趁機相見歡，有原航平闖進大聯盟後，首次在比賽前能與大谷翔平與他的翻譯水原一平聊天，雙方都露出開心的微笑，而此戰大谷但任第一棒，3打數有1安打，打擊率維持在6成大關，有原則沒出賽，遊騎兵以6比4贏球。

有原航平在大聯盟還在適應期，3場熱身賽都是先發，總計9局被敲9安、失4分有3分自責分，戰績0勝1敗，自責分率為3.00。不過他前天在小聯盟練習賽中4.1局失5分，控球不佳頻丟壞球，有4保送、2觸身，狀況不理想。

有原航平今日隨著隊伍與天使隊作戰，日籍「二刀流」大谷翔平則擔任先發第一棒、指定打擊，3局上他在得點圈有人時敲出中外野方向安打，助隊友站上三壘，可惜此局天使沒能得分，5局大谷打完第3打席飛球出局後就退場，此戰3支1，打擊率仍是高檔的6成。

賽前兩人開心相見歡的畫面都被拍下來，根據日媒表示，這是有原到美國後第一次見到大谷，兩人球衣一紅、一藍相當搶眼，雙方勾肩搭背的說話，氣氛相當好，聊了數分鐘，都對彼此在球場上感到興奮，有原在賽後還發推特，「這麼久以來今天終於見到大谷翔平和翻譯水原一平，我們談天談地真的非常有趣，期待我們的對戰，真的很開心^ ^。」

(中時 )