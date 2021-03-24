台灣鳳梨外銷新加坡，卻傳出品質不穩定，非但不甜，還出現「黑心」鳳梨，農委會初判是個案，可能是因非鳳梨盛產季才會不甜，同時呼籲相關單位加強品管。不過，此事也引發網友議論，直呼丟臉丟到海外，「內宣成功，外宣破功」。

大陸宣布暫停台灣鳳梨進口，海內外掀起一股鳳梨爆買潮，政府更是不斷宣傳鳳梨成功外銷。不過有新加坡台商投書媒體，稱台灣鳳梨的品質很不穩定，雖然不酸，但也不甜，甚至切開來有發酵味、黑心。

對此，臉書粉絲專頁「比特王」表示，新加坡台商一直以來都用行動力挺台灣農民，但出口到日本的農產品要有產銷履歷、嚴格控管，出口到新加坡的卻品質不一？若由小見大，該粉專質疑，難以想像出口到大陸的鳳梨，會不會切開後也是這樣的狀況？

台灣鳳梨外銷新加坡，遭指品質不穩定，切開發現「黑心」。（圖／摘自比特王臉書）

網友看了「黑心」鳳梨的照片後則說，如果真是這樣的品質，被禁也只是剛好而已，有人則表示，「我們在新加坡買的台灣鳳梨，常常都是酸的」。

綜合媒體報導，農委會澄清，是部分業者為管控好品質，不排除是個案；至於甜度，可能是因非盛產期的緣故。一番說法引發PTT網友熱議，諷刺的說，「又是農友的錯，品管政府都沒事」「民進仔又吹破牛皮了」「政府都不用負起監督的責任，都是業者的錯，真爽」，民進黨就最會操作了，出事哭一波、政府炒一波民粹，民眾就掏腰包吞下去。

(中時新聞網)