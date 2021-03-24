大陸漁船「閩晉漁05369」越界，進入彭佳嶼海域，海巡人員數次廣播喝令停船受檢。（海巡署提供／陳彩玲基隆傳真）

海巡人員對船上13名船員量測體溫均正常，並提供口罩要求佩戴。（海巡署提供／陳彩玲基隆傳真）

海巡署艦隊分署基隆海巡隊23日接獲通報，大陸漁船「閩晉漁05369」越界，進入彭佳嶼海域。（海巡署提供／陳彩玲基隆傳真）

海巡署艦隊分署基隆海巡隊23日接獲通報，大陸漁船「閩晉漁05369」越界，進入彭佳嶼海域，並違規進行拖網作業，海巡人員數次廣播喝令停船受檢，「閩」船則加入逃逸，海巡強靠登檢後，查獲2000公斤魚貨，依兩岸人民關係條例沒入漁網、漁具、起網機，並予以行政裁罰。

海巡署艦隊分署基隆海巡隊23日上午8時45分接獲海巡署第二巡防區指揮部通報，彭佳嶼東北14浬處疑似有大陸漁船越界，立即調派PP-10033海巡艇前往查處，下午1時20分於彭佳嶼東北16浬處發現一艘塗銷船名的大陸漁船，並違規拖網作業。

基隆海巡隊副隊長詹文中表示，經查該陸船名為「閩晉漁05369」，於19日自晉江市深戶港出港，23日凌晨趁海象不佳越界進入北方三島彭佳嶼海域拖網作業，發現「閩」船在彭佳嶼東北16浬處，正在起網作業，經數次廣播喝令停船受檢，船長拒不配合並加速逃逸，海巡人員見狀即以優勢警力強靠登檢。

海巡人員對船上13名船員量測體溫均正常，並提供口罩要求佩戴，晚上9時將「閩」船押返正濱漁港偵辦及留置調查，初步清查「閩」船捕撈漁獲約2000公斤雜魚，目前已海拋，船上無存放豬肉等製品，後續將依兩岸人民關係條例沒入漁網、漁具、起網機並予以行政裁罰。

為防範嚴重特殊傳染性肺炎入侵，海巡人員實施登檢、扣留全程均穿著防疫裝備，嚴謹作好各項防疫措施，押解該船返港後即實施海巡艇及「閩」船消毒工作，以嚴防疫情破口。

(中時 )