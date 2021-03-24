台東2架F5E戰機22日相撞墜海，讓立委再度關注飛行員彈射座椅的安全問題，行政院長蘇貞昌於立法院指出，更換F5E座椅的經費已核定，會立刻換發，不過台北市議員徐巧芯指出，網路上卻傳出因國民黨在立法院擋了F16V預算，所以才沒有新機來台，也沒有彈射椅，再次替政治執政已超過5年的民進黨甩鍋給國民黨。

徐巧芯表示，先不論最簡單的道理，民進黨在立法院是多數，按照他們的形式風格，國民黨是能擋下什麼東西，有什麼民進黨要的是無法用表決通過的，上個會期國民黨的委員「凍結」（並非刪除），也是因為原訂的交機期程有落差，原本2019年要交機24架，只來了11架；原本2020年預定交機27架，最後也只有19架。

徐巧芯痛批，由此可見，專業的國防外交立委要求國防部對此進行說明，方可解凍，並不是國民黨擋預算，是美方並未按期程交機；再談一下歷史事實，過往沒辦法取得F16C／D的原因是歐巴馬跟小布希時代美國不願意出售給我國，與任何中華民國的政黨都沒有關係。

徐巧芯還說，再來就是這次令人遺憾的事件，從目前揭露的資訊來看跟整體訓練有關，不能光是檢討硬體設備，若真的要檢討硬體設備，也該專注討論於「彈射椅」的更換，是否有被政府重視，「彈射椅」的更換計畫是國民黨的陳以信委員提出來的，若不是這次又發生意外，該提案會被民進黨政府重視嗎？

徐巧芯說，從去年到今年，預算書當中有按照委員的建議編列了預算嗎？每一次讓我們看到的，似乎都是對採買新式武器積極，對原有的設備修復或提高安全性能消極，這怎麼可以呢？

徐巧芯指出，發生這樣的事件，大家都很遺憾。但網路上的很多抹黑、造謠、甩鍋，是應該用事實遏止的。軍人為國家付出青春與生命，國家也應該盡其所能保護他們的安全，也讓他們的家人安心。

(中時 )