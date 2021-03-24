108課綱講究素養，海洋大學台灣海洋教育中心以桌遊、卡牌、解謎等方式設計教材，搭配產業情境、職人工作與職場知能等情境元素，研發「國小海洋職涯融入生涯教育」教學包，引導學生運用閱讀、邏輯、理解等技能，並強化對海洋產業的整體認知。

海洋大學表示，為使教學包符合國小階段學生的學習能力，並保有海洋產業特色以及其專業知識內涵，特別邀請具有海洋專業相關背景的高雄科技大學、海大附中航海科，更結合基隆海洋國教輔導團與高雄市立國昌國民中學等第一線教師，加上朝海生物科技股份有公司一起共同合作與研發製作。

在教具方面，海洋大學表示，開發出像是在漁業產業中，以台灣常見的延繩釣漁業設計「人人都是漁大師」桌遊，不僅使學生認識漁業作業過程、相關職業角色，更能夠思考背後衍生的海洋資源與永續保育議題。

至於海運產業，海洋大學指出，則以「貨品的旅行」為發想，利用動畫及海運職業卡牌，讓學生認識海洋貨櫃航運的運送與物流服務，了解海運在台灣經濟與貿易發展的重要地位；最後，海洋科研與管理產業，藉由一系列以「櫻花蝦」為主題的解謎活動，讓學生發現日常鮮少接觸的海洋科學研究其實和生活息息相關，從而了解依據科學研究的結果進行海洋資源規劃與管理，有助於臺灣海洋資源的永續發展。

海洋大學提到，教育部為促進普通教育與海洋產業接軌，2018年起委託海大台灣海洋教育中心持續推動海洋職涯相關宣導活動。

海洋大學強調，做為未來推動海洋職涯的基礎教育，海大期望透過「國小海洋職涯融入生涯教育教學包」深入課堂，協助學生探索自我、覺察個人興趣、專長之能力，協助形塑未來對海洋職業的想像，並了解海洋產業的概念與特質，建立職業思考正向價值觀。詳細教學資源，教師可根據課程需求及班級情況彈性運用，歡迎各校教師自行下載使用，網址：https：／／tmec.ntou.edu.tw／p／412-1016-6800.php？Lang=zh-tw

(旺報 )