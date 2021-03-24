中國大陸昨（23日）新增10例新冠肺炎確診個案，均屬境外輸入，其中上海佔三例，天津和廣東各佔兩例，其餘三例分別來自內蒙古、四川和甘肅，無新增死亡病例。同日新增8名無症狀感染者，均是境外輸入。

新冠疫苗接種方面，大陸國家衛健委表示，截至上周六，全國累計接種近7500萬劑次新冠疫苗，其中北京最多，累計接種1036萬劑次，並開始為60歲以上老年人群接種；廣東、上海及浙江等地的接種劑次數量亦已突破200萬。當局接下來將加快推進國民全人群免費接種。

(中時 )